«Увольте его!»: в Новосибирске водитель автобуса провез пассажиров мимо остановки, чтобы не попасть в пробку

Водитель автобуса провез пассажиров мимо остановки, чтобы не стоять в пробке: людей возмутило такое неуважение. Фото: "Фламп".

Поездка на автобусе обернулась для жительницы Новосибирска неприятностью. Она возвращалась домой с работы на 13 рейсе, однако водитель проехал нужную ей остановку, чтобы не попасть в пробку. Об инциденте, который случился в четверг, 8 апреля, женщина написала на сайте «Фламп».

— Я ехала с работы уставшая: села на 13 автобус на остановке площадь Ленина. Мне нужно было выйти на остановке Метро Гагаринская. Но из-за скопления машин на этой остановке водитель автобуса решил просто проехать ее, не утруждая себя ожиданием. Я и пассажиры с другого выхода начали нажимать кнопку-звонок, требовали, чтобы он остановился, но он проигнорировал. Я начала спрашивать кондуктора, почему так происходит, но она отвернулась в окно и молчала. Тогда я попросила вернуть деньги за проезд! На что она ответила: «А еще вам что вернуть?», — рассказала возмущенная женщина.

По ее словам, пассажиры вышли на следующей остановке. Женщина отметила, ей жаль пожилых людей, которым пришлось дольше добираться до дома. По мнение горожанки, такое отношение со стороны сотрудников автобуса недопустимо. Они обратилась к транспортному предприятию и призвала руководителей организации принять меры.

— Увольте или оштрафуйте его, иначе я дойду до вашего начальства лично! — добавила сибирячка.

Она также сопроводила свой отзыв фотографиями автобуса, кондуктора и чека за оплаченный проезд. Комментаторы поста разделили негодование женщины. Они уверены, такое поведение со стороны работников ПАТП — настоящая наглость.

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