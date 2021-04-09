В Новосибирске от коронавируса скончались 4 человека: самому старшему было 79 лет

Еще 4 пациента скончались от коронавируса в НСО. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске от коронавируса умерли еще 4 человека. Подробности о них рассказали в оперштабе областного правительства.

— Ушли из жизни еще 4 пациента. Среди них — мужчины в возрасте 73 года и 80 лет, а также две женщины: в возрасте 64 года и 79 лет. Всего в регионе от коронавируса умер 1 671 человек, — говорится в официальном сообщении.

Также известно, что в тяжелом состоянии в реанимации находятся 58 зараженных. Из них 14 человек подключены к аппаратам ИВЛ, так как не могут дышать самостоятельно.

В оперштабе уточнили, за минувшие сутки коронавирус подтвердился еще у 80 жителей Новосибирской области. Всего с начала вспышки опасную болезнь выявили у 39 479 человек, в том числе у 2 321 ребенка. Из хороших новостей: 36 755 сибиряков с начала пандемии выздоровели.

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