«Под водой огромная яма»: в Новосибирске водители сломали машины, влетев в лужу на улице Мира

В Новосибирске водители сломали машины, въехав в огромную лужу. Фото: стоп-кадр.

В Новосибирске водители сломали машины, въехав в лужу на улице Мира. Как оказалось, у дома № 2/1 под водой скрыта огромная яма. Пострадавшие автомобилисты сняли последствия ЧП на видео и выложили в соцсети.

— Под водой огромная яма! Пробили колеса и бампера по меньшей мере три автомобиля. Будьте внимательны и осторожны на дорогах города! — говорится в сообщении, опубликованном в группе «АСТ — 54».

На видео, прикрепленном к посту видно, что у автомобиля-такси серьезно поврежден бампер и насквозь пробито колесо. Автомобилисты поставили рядом с опасной лужей шину, чтобы предупредить других водителей об опасности.

Комментаторы поста отметили, такие ямы есть на многих улицах Новосибирска. В связи с чем, автовладельцам нужно быть предельно внимательными. Подписчики группы посоветовали пострадавшим подать в суд на компанию, которая отвечает за состояние проезжей части.

— Оформляйте ДТП, и требуйте компенсации! Иначе никак.

— Подавайте в суд на дорожников, — написали комментаторы.

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