«Он прятался за деревом»: сибирячку, гуляющую в парке с детьми, напугал эксгибиционист

В роще за Домом ученых детей пугает эксгибиционист. Фото: Алина Ткаченко/«Сообщество Академгородка | Новосибирск».

Жительница Новосибирска стала свидетелем неприятного инцидента. В роще, за Домом ученых в Академгородке, она увидела эксгибициониста, оголившего свой половой орган. В этот момент горожанка гуляла в парке с детьми. Она сфотографировала мужчину и опубликовала снимок в соцсети.

— Это случилось накануне, 8 апреля. Он прятался за деревом. Был одет в черную куртку и штаны, в светлую шапку и маску голубую медицинскую, — рассказала горожанка в группе «Сообщество Академгородка | Новосибирск».

По словам женщины, эксгибиционист может напугать детей, которые ходят через рощу. Она призвала родителей встречать ребят со школы.

Как рассказала КП — Новосибирск сибирячка, после увиденного она написала заявление в полицию. Она надеется, эксгибициониста поймают и привлекут к ответственности.

Комментаторы поста разделили возмущение горожанки. Они уверены, такие люди опасны для окружающих.

— Весна, обострение, кретины оттаяли.

— Страшно за детей, которые одни со школы идут. Сегодня он за деревом стоит, а завтра ребенка изнасилует, — написали подписчики группы.

Некоторые из них отметили, что эксгибиционисты для этого района города — распространенное явление.

— Ничего не изменилось с моих школьных лет...В этом месте всегда ходили они, специально, где дети идут со школы!

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