В Новосибирске на взятках поймали экс-чиновника из регионального Росреестра

Экс-чиновника поймали на взятках. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске под суд отправили замначальника отдела государственного земельного надзора регионального Росреестра. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

— По версии следствия, бывший государственный служащий в марте 2020 года, рассматривал административное дело о нарушении земельного законодательства. В этот момент он предложил, чтобы директор одного из обществ заплатить ему. Тогда вместо штрафа ему и еще двум людям назначат наказание в виде предупреждения. Деньги чиновнику были переведены на его счет, — сообщили в региональной пресс-службе. — Кроме того, следствию удалось установить еще несколько подобных эпизодов.

В отношении замначальника завели уголовное дело по статье 290 УК РФ — «Получение взятки». Мужчина попал сразу под несколько пунктов. Теперь его делом займется Центральный районный суд.

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