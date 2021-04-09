Виталий Новоселов спас новосибирский клуб единоборств от закрытия

Виталий Новоселов отстоял Академию боевых единоборств в Академгородке, она продолжит свою работу. Фото: vk.com/vitalynovoselov

Академия боевых единоборств «Сибирский богатырь», расположенная по адресу: улица Полевая, 5а, в Академгородке, оказалась под угрозой закрытия. Руководство клуба попросило помощи у Виталия Новоселова, и он смог оперативно решить проблему.

- Клуб планировали закрыть, и тренироваться ребятишкам было бы негде, - рассказывает Виталий Новоселов. - А там занимаются более 200 человек, дети и взрослые. Я организовал встречу с начальником управления спорта Алексеем Толоконским, директором бассейна, в здании которого проводятся занятия, президентом Новосибирской федерации армейского рукопашного боя Андреем Кирилловым и старшим тренером академии боевых единоборств «Сибирский богатырь».

В итоге на встрече договорились спортивные залы сохранить, а занятия для детей - возобновить.

Мастер спорта по армейскому рукопашному бою, исполнительный директор Академии боевых единоборств Максим Красичков подтвердил, что Виталий Новоселов очень помог:

- у нас были недопонимания с администрацией бассейна, где мы арендовали два зала для занятий. Из-за этого нашу работу фактически заблокировали. После того как Виталий Валерьевич вмешался, организовал встречу всех заинтересованных сторон, мы смогли договориться и продолжить работу. К занятиям приступили уже с этого понедельника, пока у нас все хорошо.

- Всем ребятам желаю успехов в спорте! Завоевывайте медали, прославляйте Советский район и город Новосибирск, - написал на своей странице в соцсети Виталий Новоселов.

Напомним, что Виталия Новоселова на областной партийной конференции КПРФ рекомендовали в качестве кандидата в депутаты в Государственную думу РФ, выборы в которую пройдут в сентябре 2021 года. Сам Виталий подчеркивает, что одной из главных задач для депутатов Госдумы считает привлечение федеральных средств в регионы и обеспечение возможности распоряжаться этими деньгами на уровне муниципалитета.