В Новосибирске семья с двумя детьми спаслась из горящего дома

В Новосибирске на пожаре в частном доме спаслась семья с двумя детьми. Фото: "АСТ - 54".

В пятницу, 9 апреля, в Заельцовском районе Новосибирска вспыхнул частный жилой дом. ЧП произошло на улице Шапошникова. На место возгорания оперативно прибыли пожарные расчеты.

— Сигнал о возгорании частного двухэтажного дома поступил в 6:15. В момент прибытия пожарных открытым огнем горели дом и надворные постройки. Сейчас продолжается ликвидация пожара и защита соседних жилых строений. В тушении огня задействованы 6 единиц техники и примерно 25 человек личного состава, — прокомментировали ЧП в ГУ МЧС Новосибирской области.

В ведомстве уточнили, что из горящего дома самостоятельно спаслись 5 человек, среди них — двое детей. Известно, что никто из людей не пострадал. Что стало причиной крупного пожара, установят специалисты.

Очевидцы выложили в соцсети кадры с места ЧП. На фото, опубликованных в группе «АСТ — 54» видно, как в небо поднимается густой столб дыма.

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