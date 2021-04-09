Пробки в Новосибирске на утро 9 апреля 2021 года: сложно проехать по улице Немировича-Данченко

Пробки в Новосибирске достигли 8 баллов.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Пробки в Новосибирске на утро 9 апреля 2021 года: затруднено движение на улице Немировича-Данченко. Также сложно проехать по проспекту Карла Маркса и улице Блюхера. Об этом сообщает «2ГИС».
Серьезные заторы наблюдаются на улицах Троллейная, Титова, Пархоменко и Котовская. Затруднено движение по улице Широкая, площади Труда и площади Райсовета. Также пробки сковали улицы Ватутина и Выставочную.
На правом берегу сложно проехать по улицам Гурьевская, Кирова, Никитина и Бориса Богаткова. Кроме того, затруднено движение по улице Автогенной.
По данным «2ГИС», уровень пробок в Новосибирске достиг 8 баллов.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер