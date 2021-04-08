Отключение отопления в Новосибирске в 2021 году: мэр сделал заявление

Завершение отопительного сезона будет зависеть от температуры на улице. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рассказываем, когда горожанам ожидать отключения отопления в Новосибирске в 2021 году. По словам мэра города, завершение отопительного сезона будет зависеть от температуры на улице.

— В соответствии с законодательством Российской Федерации прекращение отопительного сезона наступает в момент, когда пять суток подряд средняя температура воздуха на территории города будет выше +8, на уровне +10 градусов. Пока об этом речь не идет, — пояснил Анатолий Локоть на пресс-конференции сегодня, 8 апреля.

Напомним, по прогнозам Западно-Сибирского Гидрометцентра, в ближайшие три дня в Новосибирской области ожидается облачная погода. Температура воздуха будет достигать в среднем -3…-5 градусов ночью, 7-11 градусов днем. Ветер будет дуть со средней скоростью 3-8 метров в секунду.

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