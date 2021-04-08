В Новосибирске построят новую школу с двумя лифтами

Губернатор Андрей Травников на личном приеме рассмотрел обращения сибиряков. Фото: Правительство Новосибирской области

Губернатор Андрей Травников на личном приеме рассмотрел обращения жителей Каргатского и Новосибирского районов, а также Новосибирска и Бердска. В частности, глава региона поддержал просьбу о содействии в строительстве газовой котельной мощностью 4 МВт в Каргате. Начать ее возведение планируется уже в этом году.

На особом контроле Губернатора также находится ситуация с завершением долевого строительства многоквартирных домов по улице Дуси Ковальчук в Новосибирске. Глава региона обсудил ход необходимых для достройки процедур, поручил министерству строительства региона оказать содействие в формировании полного пакета необходимых документов для передачи их в Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства.

К главе региона обратились жители Каргатского и Новосибирского районов, а также Новосибирска и Бердска. Фото: Правительство Новосибирской области

Глава региона рассмотрел и обращение граждан о строительстве нового здания средней общеобразовательной школы № 54 в Новосибирске. Андрей Травников заверил представителей родительской общественности школы в том, что строительство будет начато в ближайшее время.

— Вопрос принципиально решен. Средства на строительство в бюджете области предусмотрены, задача теперь объявить конкурс и подобрать подрядчика, чтобы он уже в этом году вышел на стройплощадку, — подчеркнул Губернатор.

На апрель 2021 года запланированы процедуры по определению подрядной организации на выполнение строительно-монтажных работ. Ввести школу в эксплуатацию планируется до 1 сентября 2023 года. Согласно проекту, это должно быть новое 2-4-этажное здание сложной формы, в котором планируется разместить кабинеты для предметных занятий, гардероб на 299 мест, 2 пассажирских лифта, спортзал, столовую с обеденной зоной на 156 человек, актовый зал на 150 мест, библиотеку, а также медицинский блок. Проектными решениями будет обеспечена доступность территории и всех этажей здания для детей с ограниченными возможностями здоровья.

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