«Водителя выбросило из «Жигулей»: появилось видео ДТП в Новосибирске, где погибли двое пенсионеров

В ДТП погибли двое пенсионеров: мужчина 75 лет и женщина 72 лет. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

Появилось видео ДТП в Новосибирске, где погибли два человека. Напомним, авария произошла в Ленинском районе города: там, на пересечении улиц Станиславского и Пархоменко, «Хонда» столкнулась с «Ладой».

— На кадрах ролика видно, как водитель «Хонды» обгоняет ехавшего со скоростью 70 километров в час владельца видеорегистратора, а потом врезается в начавшего свой маневр ВАЗ-2104, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54», где и был опубликован ролик.

Авария случилась в Ленинском районе Новосибирска. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В ДТП погибли двое пенсионеров: мужчина 75 лет и женщина 72 лет, ехавшие в «Ладе». Травмы получил также 36-летний водитель «Хонды».

Спасатели МАСС, выезжавшие на ликвидацию последствий данного ДТП, пояснили, что от сильного удара, водителя-пенсионера выбросило из «Жигулей», а вот тело женщины пришлось извлекать спецслужбам.

На месте аварии работали сотрудники ГИББД, все причины и обстоятельства произошедшего уточняются.

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