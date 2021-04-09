Погода в Новосибирске на 9 апреля 2021 года: в городе ожидается сильный ветер

Ветер будет дуть северо-восточный. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Погода в Новосибирске на 9 апреля 2021 года ожидается солнечной, но будет дуть северный ветер. Об этом рассказали метеорологи «Западно-Сибирского УГМС».

— Днем 9 апреля температура воздуха составит +5...+7 градусов, к вечеру похолодает до -3...-5 градусов. Ветер будет дуть северо-восточный от 3 до 8 метров в секунду. Местами порывы усилятся до 13 метров в секунду, — обещают синоптики.

Судя по прогнозу, который дает сайт «Яндекс. Погода2 день будет теплым и солнечным. Столбики термометров поднимутся до +4...+7 градусов, а ночью опустится до 0...+2 градусов. Ветер будет дуть северо-восточный. Атмосферное давление составит 761-763 миллиметра ртутного столба.

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