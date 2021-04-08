В Новосибирской области всех пациентов с ОРВИ будут проверять на коронавирус

В Новосибирской области всех жителей с ОРВИ будут проверять на коронавирус. Фото: ИВАНОВА Диана

В Новосибирской области всех жителей с ОРВИ будут проверять на коронавирус. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Константин Хальзов на брифинге сегодня, 8 апреля.

— Основные задачи сегодня — каждый случай ОРВИ проверить на ковидную инфекцию, а также провести массовую вакцинацию. Поэтому я обращаюсь к каждому жителю области — если у вас есть признаки ОРВИ, необходимо пройти тестирование на коронавирус, — пояснил Константин Хальзов.

Министр также отметил, что на сегодняшний день, более 125 тысяч сибиряков уже поставили вакцину от коронавируса. Из них двумя компонентами — 89 507 человек.

Сейчас в регионе также продолжает увеличиваться количество пунктов вакцинации. В общей сложности в Новосибирской области развернуто уже 76 пунктов вакцинопрофилактики во всех взрослых поликлиниках города Новосибирска, во всех районах и городских округах региона.

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