Новосибирец спас рыбака, провалившегося под лед

В Новосибирске мужчина провалился под лед, пока ловил рыбу.

В Новосибирске мужчина провалился под лед, пока ловил рыбу в затоне Яринский около дома №1\2 на улице Междуреченская. На помощь к нему пришли спасатели. Инцидент произошел днем 8 апреля.

— Сегодня, около трех часов дня, на телефон оперативного дежурного позвонила девушка и сообщила, что в районе затона под лед провалился рыбак. Его полез спасать еще один мужчина, очевидец, который увидел происходящее с балкона. Но он также провалился в воду. На вызов отправился аэробот со спасателями, дополнительно выехал также экипаж на автомобиле, — пояснили в пресс-службе спасателей МАСС.

Когда обе группы спасателей прибыли на место, выяснилось, что мужчина-очевидец все-таки добрался до 62-летнего рыбака. Он сумел подтащить его к берегу с помощью подручных средств, где ему помогли еще двое мужчин. Все вместе они вытащили пострадавшего из воды. Рыбак получил переохлаждение организма. Но его спаситель не растерялся, снял с него мокрую одежду, валенки, растер водкой тело и укрыл теплыми одеялами, которые принесли неравнодушные местные жительницы. После этого сибиряк дождался спасателей, но от помощи отказался и отправился греться домой.

Рыбака спасатели осмотрели. На носилках его доставили с берега доставили к автомобилю скорой помощи и передали врачам.

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