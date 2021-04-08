В Новосибирске спасают Ельцовский бор от вырубки

Вырубка Ельцовского бора ухудшит экологическую ситуацию в районе. Фото: vk.com/vitalynovoselov

Недавно городские депутаты утвердили обновленный Генплан Новосибирска, по этому документу участок Ельцовского бора попадает в зону многоэтажной застройки. Жителей микрорайонов Нижняя Ельцовка и Щ это, мягко говоря, беспокоит.

- Здесь планировали выпилить около 2 тысяч деревьев и построить многоэтажные дома. Люди шокированы. Они собирают сейчас подписи. Около 4 тысяч подписей собрали буквально за три-четыре дня, чтобы прекратить эти нападки на Нижнюю Ельцовку, - рассказал председатель ТОС «Нижняя Ельцовка» Павел Матвейчук.

Неравнодушных жителей поддержал Виталий Новоселов. По его словам, застройку планируют вести на территории бывшего пионерлагеря «Юный медик», расположенного в самом сердце участка Ельцовского бора, между микрорайонами Нижняя Ельцовка и Щ.

- Экспертизой установлено, что вся территория пионерлагеря занята лесом. Если начать здесь строительство, то при организации инфраструктуры, дорог, магазинов постепенно вырубится весь зеленый массив. Более того, застройка ухудшит и без того остро стоящую проблему выезда на Бердское шоссе. А об экологии в микрорайоне можно будет забыть, - подчеркнул Виталий Новоселов.

Он написал мэру Новосибирска письмо с просьбой разобраться в данной ситуации и предотвратить застройку Ельцовского бора.

- Подписи жителей направили губернатору Новосибирской области. Отступать мы не собираемся - спасем лес в Ельцовке! - говорит Виталий Новоселов.

Совместно с депутатом округа № 46 Виктором Стрельниковым, председателем ТОС «Нижняя Ельцовка» Павлом Матвейчуком и местным активным жителем Егором Новожениным Виталий Новоселов снял видеоролик, благодаря которому можно оценить масштаб проблемы.

Напомним, что Виталия Новоселова на областной партийной конференции КПРФ рекомендовали в качестве кандидата в депутаты в Государственную думу РФ, выборы в которую пройдут в сентябре 2021 года.