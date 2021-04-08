Пробки в Новосибирске на вечер 8 апреля 2021 года: невозможно проехать на улице Большевистская

Пробки достигли 6 баллов.
Фото: Влад КОМЯКОВ
Пробки в Новосибирске на вечер 8 апреля 2021 года — заторы на улице Большевистская, Восход и Кирова. Как сообщает сервис «2ГИС» загруженность городских дорог достигла 6 баллов.
— Пробки образовались так же на улице Ипподромская, Фабричная. Так же сложно проехать по улице Выборная в сторону педагогического университета, — показывается на карте.
На левом берегу как обычно водителям придется простоять в пробке на проезде Энергетиков в сторону площади Энергетиков и улицу Станционная. Так же на улице Широкая образовался затор в сторону улицы Бетонный переезд и Дюканова. Большая пробка образовалась на кольце в сторону улицы Хилокская.
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