В Новосибирске столкнулись «Хонда» и «Лада»: погибли двое пенсионеров

В Новосибирске произошло ДТП, в котором погибли два человека. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирске произошло ДТП, в котором погибли два человека. Авария случилась днем 8 апреля в Ленинском районе города.

Авария случилась днем 8 апреля в Ленинском районе города. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

— Сегодня, около четырех часов дня 35-летний водитель автомобиля Honda Stream, ехал по улице Станиславского со стороны улицы Котовского, в сторону улицы Плахотного. На пересечении с улицей Пархоменко он столкнулся с автомобилем ВАЗ-2104, который разворачивался, двигаясь по улице Станиславского, со стороны улицы Плахотного на перекрестке с улицей Пархоменко в обратном направлении, — пояснили в Госавтоинспекции по Новосибирску.

В ДТП погибли двое пенсионеров, еще один человек пострадал. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В результате аварии 75-летний водитель «Лады» и его 72-летняя пассажирка получили травмы, несовместимые с жизнью. В ДТП пострадал также водитель «Хонды».

Сейчас на месте аварии работают экипажи ГИБДД, скорая медицинская помощь, экипажи МЧС. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

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