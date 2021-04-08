В Новосибирске 65 домов и 5 детсадов остались без воды и отопления

Из-за аварии на теплотрассе 65 домов в Новосибирске остались без горячей воды и отопления. Фото: Олег Укладов

В Калининском районе Новосибирска часть жилых домов и несколько учреждений лишились отопления и горячей воды. Системы перекрыли в четверг, 8 апреля, из-за аварии на теплотрассе. Об этом рассказали в пресс-службе «Сибирской генерирующей компании».

— Около полудня возник дефект на магистральном трубопроводе диаметром 700 миллиметров по улице Олеко Дундича. Специалисты отключили поврежденный участок для проведения ремонтных работ, — сообщили в компании.

Известно, без отопления и горячей воды остались 65 многоквартирных домов на улицах Олеко Дундича, 25 лет Октября, Трикотажной, Учительской, 25 лет Октября, Менделеева, Забайкальская и Авиастроителей. Кроме того, воду и тепло отключили в 5 детских образовательных учреждениях и в одной поликлинике.

В компании уточнили, ремонтные работы планируют завершить до полуночи 8 апреля. После этого специалисты возобновят подачу отопления и горячей воды в дома новосибирцев.

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