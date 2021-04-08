«Детей страшно на уроки отпускать»: сломанный столб навис над дорогой у школы в Новосибирске

Сломанный столб навис над дорогой в школу в Новосибирске. Фото: "АСТ - 54".

В Новосибирске в микрорайоне Северный завалился фонарный столб. Он опасно навис над дорогой рядом с остановкой «Новостройки». Горожане сфотографировали сломанную конструкцию и опубликовали в соцсети.

— К данной ситуации уже давно все шло, а теперь родители опасаются за своих детей, которые идут этой дорогой в школу, — говорится в сообщении, опубликованном в группе «АСТ — 54»

На кадрах к посту видно, как школьники с портфелями проходят под сломанной опорой. Очевидцы утверждают, столб снес «КАМАЗ» с прицепом и скрылся с места ДТП.

— Видел, как "КАМАЗ" его прицепом снес, постоял и уехал - написал подписчик группы.

Некоторые комментаторы отметили, что опора давно еле держится.

— Так этот столб еще в пятницу погнут у основания был и наклонен в эту сторону. Проходили под ним и страшновато было, что рухнет, как раз ветер сильный был, — отметили подписчики группы.

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