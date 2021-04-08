Мошенники заработали миллион рублей, сидя в тюрьме под Новосибирском

Прокурор утвердил обвинительное заключение телефонным мошенникам. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по делу о телефонных мошенниках.

По версии следствия, двое обвиняемых, сидя за решеткой активно звонили жителям Новосибирской, Свердловской, Ярославской, Курганской областей и Краснодарского края.

Легенда у преступников была весьма банальная: они представлялись сотрудниками полиции и просили помочь возместить финансовый ущерб пострадавшим, чтобы их близкие якобы нарушившие закон могли избежать ответственности.

— Еще одна участница организованной группы предоставляла подельникам необходимую для осуществления противоправной деятельности информацию, производила операции по распоряжению денежными средствами, полученными от потерпевших, — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

В результате на удочку обманщиков попалось 18 человек, которые перевели более миллиона рублей на счета преступников.

— Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в Тогучинский районный суд Новосибирской области для рассмотрения по существу, — добавили в ведомстве.

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