В Новосибирске за сутки пять пенсионеров умерли от коронавируса

Еще 5 пенсионеров умерли от коронавируса в НСО. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирской области за минувшие сутки от коронавируса скончались еще 5 человек. Все умершие — старше 65 лет. Об этом сообщили в оперштабе областного правительства.

— Ушли из жизни еще 5 пациентов. Среди них женщины в возрасте: 74 года, 85 лет, 88 лет, 89 лет, а также 68-летний мужчина. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 667 человек, — говорится в официальном сообщении.

На сегодняшний день в тяжелом состоянии в реанимации находятся 64 пациентов. Из них 16 подключены к ИВЛ, так как не могут самостоятельно дышать.

В оперштабе уточнили, что за сутки опасный диагноз подтвердился еще у 71 жителя Новосибирской области. Всего с начала пандемии в регионе выявили 39 399 зараженных, среди них — 2 316 детей. Также известно, что уже 36 657 пациентов побороли коронавирус.

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