«Я боролась за своего ребенка»: сибирячка вернула зрение и слух приемной дочери, от которой отказывались врачи

Мама вернула зрение и слух приемной дочке. Фото: "Сибкрай".

Сибирячка Елена Гласман взяла девочку из кузбасского дома малютки. На момент усыновления малышка была слепой, глухой и неподвижной. Однако материнская любовь и целеустремленность сотворили настоящее чудо — сейчас малышка видит, слышит и резвится, как обычный, здоровый ребенок.

К удочерению сибирячка подошла ответственно: прошла школу приемных родителей, изучила все нюансы и получила доступ к базе детей. Анкета Ангелины (так зовут приемную дочку) попалась на сайте кузбасского дома малютки. Там подтвердили, что такой ребенок есть и предложили приехать познакомиться. Однако на пороге учреждения женщину стали отговаривать от встречи, утверждая, что ребенок безнадежный инвалид.

— Когда я сказала, что все равно пойду к ребенку, и этот социальный педагог, и сотрудники, и даже главный педиатр на меня буквально накинулись: «да вы не понимаете, куда лезете», «неужели нельзя найти нормального здорового отказничка», «как вы ее вообще нашли, она ребенок без статуса», — рассказала Елена изданию «Сибкрай».

Елене удалось настоять на своем и забрать малышку домой. В свои 10 месяцев она больше напоминала новорожденного: весила 7 килограмм и была ростом 50 сантиметров. Выяснилось, ребенка кормили некачественной смесью, не купали, не играли с ней. Елена взяла ситуацию в свои руки: начала заниматься с малышкой гимнастикой, наладила ее питание, показала девочку грамотным врачам.

Так, глухоту Ангелины вылечили за несколько сеансов у ЛОРа: оказалось в ушах малышки были огромные серые пробки. Кроме того, Елене удалось добиться, чтобы Ангелине сделали серьезную операцию на глазах.

— Катаракту сегодня оперируют на потоке. Офтальмологи нам не давали вообще никаких гарантий. Я боролась за квоту, чтобы нам провели парную операцию. Руководство клиники, Минздрав, Минсоразвития — все поучаствовали. Я боролась за своего ребенка. Только я одна была заинтересована в том, чтобы Ангелина была здорова, — добавила Елена.

После операции девочка стала видеть. Конечно, ее зрение не идеально, но при тех прогнозах, которые давали ребенку, такой результат — настоящее чудо. Сейчас Ангелина посещает офтальмологический детский сад и учится играть на фортепиано. По словам мамы девочки, педагог отмечает прекрасный музыкальный слух ребенка. Елена очень любит дочку и делает все, чтобы Ангелина росла счастливым и здоровым ребенком.

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