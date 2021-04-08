В Новосибирской области нашли поселок, к которому не ведет ни одной дороги

Суд встал на сторону жителе йпоселка. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Поселок Красномайский Толмачёвского сельсовета в Новосибирском районе оказался отрезан от внешнего мира: оказалось, что к нему до сих пор не проложено ни одной официальной дороги.

Более того, местные жители, как сообщает издание «ЧС-ИНФО», вынуждены пробираться домой через тоннель, который является водопропускной трубой (предназначен для пропуска паводковых и ливневых вод). В ситуацию вмешалась прокуратура:

— Сообщение поселка с другими населёнными пунктами осуществляется по дорогам, которые органы местного самоуправления не содержат и не обслуживают. Посёлок отделён от ближайших населённых пунктов железнодорожными путями, под которыми имеется только технологический тоннель, — заявили в прокуратуре Новосибирского района.

В итоге ведомство подало в суд, и совсем скоро для жителей Красномайского ситуация изменится.В муниципальной программе Новосибирского района на 2021 год выделили шесть миллионов рублей на строительство автомобильную дороги. Ее проект уже проходит госэкспертизу.

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