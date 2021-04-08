В Новосибирске «ГАЗель» столкнулась с иномаркой: из-за аварии образовалась пробка

После удара «ГАЗель» влетела в заборчик. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В четверг, 8 апреля, в Ленинском районе произошла авария: утром на пересечении улиц 9-й Гвардейской Дивизии и Троллейной столкнулись «ГАЗель» и черный кроссовер.

- После удара «ГАЗель» влетела в заборчик на тротуаре и смяла его, - рассказали в новосибирской службе эвакуации «АСТ-54».

По предварительной информации, в аварии никто не пострадал. Однако ДТП доставило неприятности проезжающим по этой дороге водителям:

- Сейчас затруднено движение в оба направления, - продолжают в новосибирской службе эвакуации «АСТ-54».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.