В Новосибирске «ГАЗель» столкнулась с иномаркой: из-за аварии образовалась пробка

После удара «ГАЗель» влетела в заборчик.
Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
В четверг, 8 апреля, в Ленинском районе произошла авария: утром на пересечении улиц 9-й Гвардейской Дивизии и Троллейной столкнулись «ГАЗель» и черный кроссовер.
- После удара «ГАЗель» влетела в заборчик на тротуаре и смяла его, - рассказали в новосибирской службе эвакуации «АСТ-54».
По предварительной информации, в аварии никто не пострадал. Однако ДТП доставило неприятности проезжающим по этой дороге водителям:
- Сейчас затруднено движение в оба направления, - продолжают в новосибирской службе эвакуации «АСТ-54».
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