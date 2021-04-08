Сибиряк выплатил 350 тысяч рублей, чтобы судебные приставы не лишили его машины

Сибиряк лишился "Тойоты" за долг в 350 тысяч рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН

Житель Карасука Новосибирской области задолжал 350 тысяч рублей и не собирался платить по счетам. Он долгое время скрывался от приставов: не проживал по месту жительства и утверждал, что уехал из области на неопределенный срок. В связи с чем, приставы нашли и арестовали автомобиль 38-летнего должника.

— Когда на автомобиль «Тойота Камри» наложили арест, неплательщик появился на пороге отделения судебных приставов. Ему в очередной раз объяснили, что, если он не оплатит долг, автомобиль реализуют в счет его погашения, — рассказали в УФССП по Новосибирской области.

Такая мера повлияла на сибиряка. В кратчайшие сроки он нашел деньги и полностью оплатил задолженность и исполнительский сбор.

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