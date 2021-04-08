Пробки в Новосибирске на утро 8 апреля 2021 года: сложно проехать по улице Большая

Пробки в Новосибирске достигли 7 баллов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробки в Новосибирске на утро 8 апреля 2021 года: затор образовался на улице Большая. Об этом сообщает «2ГИС».

Кроме того, сложно проехать на улицах Станционная, Троллейная, Титова, Немировича-Данченко и Станиславского. Затруднено движение на улице Широкая, площади Труда и площади Райсовета.

Также пробки сковали улицу Студенческую и площадь Лыщинского.

На правом берегу пробки наблюдаются на улицах Большевистская, Добролюбова, Кирова и Гурьевская. Также затруднено движение на улицах Волочаевская и Никитина.

Как сообщает «2ГИС», уровень пробок в городе достиг 7 баллов.

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