Депутаты обсудили питание в новосибирских школах

Депутаты обсудили вопросы школьного питания. Фото: Законодательное собрание Новосибирской области.

На заседании министр образования региона Сергей Федорчук поднял важные проблемы в организации школьного питания: удорожание стоимости блюд, кадровое обеспечение и устаревшее оборудование школьных пищеблоков. Об этом сказала и депутат областного парламента Ильгиза Лотфуллина:

- Те цены, которые были в сентябре, и цены, которые имеем сейчас, существенно разнятся. Необходима индексация. Сейчас на 65 рублей трудно накормить ребенка полноценно.

- Модернизация пищеблоков – это самый актуальный вопрос, – обозначила приоритеты депутат Зоя Родина. – Второе – заработная плата сотрудников пищеблоков. Мы говорим о кадрах, о выпускниках, чтобы молодежь пришла, а значит, нужно эти два вопроса решать в комплексе.

Заместитель председателя комитета Яков Новосёлов остановился на вопросе фальсификации продуктов питания.

- Есть данные, что в розничных магазинах 45-50% продуктов – фальсификаты и недоброкачественные, – акцентировал внимание собравшихся Яков Новосёлов. – По нашим данным, еще в 2015 году 90% проверенных продуктов были фальсификатами. Сейчас цифры другие. Когда выявляем фальсификаты, то пресекаем сразу – это уже в школы точно не доходит. Нам удалось с 2018 года организовать систему муниципального, нашего внутреннего регионального контроля качества продуктов, что поставляются в школы.

Причину проблем депутат видит на законодательном уровне.

- И ситуация будет становиться серьезней, потому что вводится в действие 248-й федеральный закон, – считает Яков Новоселов. – Теперь саморегулируемые организации будут проверять сами себя, их нельзя будет контролировать надзорным органам. Если какое-то производство застраховано, проверять его также нельзя. Проблема в том, что уже сейчас нельзя провести внеплановую проверку, она должна быть обоснованной. Все ругают 44 федеральный закон, но в нем часть 3 статьи 94 прямо обязывает проверять качество. Покупайте по низшей цене, но потом проверьте и разорвите контракт.

Единогласное решение депутатов прокомментировал заместитель председателя комитета Заксобрания Евгений Подгорный:

- Мы приняли решение о формировании рабочей группы, куда войдут и наши депутаты, чтобы мы могли готовить обращения, в том числе, на федеральный уровень. Решение поставленных вопросов, конечно же, зависит от бюджета. Нужны дополнительные средства, чтобы увеличить субсидирование стоимости питания школьников. Уверен, что необходима также и региональная, и федеральная программы по модернизации школьных пищеблоков, чтобы было софинансирование из федерального бюджета. Ведь на эти цели необходимо 379 миллионов рублей. Сразу такие средства найти сложно, но их можно было разбить на пятилетнюю программу. И в нашу предвыборную кампанию в 2020 году, когда мы избирались в Законодательное Собрание, много наказов собрали именно по обновлению школьных столовых.