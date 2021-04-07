В Новосибирске две иномарки столкнулись на встречке: в больнице один человек

На Ипподромской магистрали столкнулись две иномарки. Фото: "АСТ-54"

Вечером 7 апреля в Новосибирске произошло ДТП: на Ипподромской магистрали столкнулись две иномарки. Последствия аварии засняли на очевидцы, позже фото опубликовали в соцсетях.

Пострадавшего мужчину увезли на скорой помощи. Фото: "АСТ-54"

— На Ипподромской магистрали на встречную полосу вынесло малолитражный автомобиль Daewoo Matiz, который врезался в седан. Удар пришелся «Дэу» в правую сторону, в «Матизе» сработали подушки безопасности, а его водителя увезли на скорой помощи, — сообщает со ссылкой на очевидцев паблик Вконтакте «АСТ-54».

На месте работали сотрудники ГИБДД. Фото: "АСТ-54"

В Госавтоинспекции по Новосибирской области КП-Новосибирск подтвердили информацию об аварии.

— В 20:46 в районе дома 40 по улице Ипподромская произошло столкновение двух транспортных средств: Daewoo matiz и Skoda rapid, — пояснили в Госавтоинспекции по Новосибирску. — По предварительным данным, в ДТП пострадал один человек, он отправлен в больницу. На месте работает экипаж ДПС, уточняет обстоятельства случившегося и характер травм пострадавшего.

Одна из иномарок выехала на встречку. Фото: "АСТ-54"

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