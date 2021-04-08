Погода в Новосибирске на 8 апреля 2021 года: что обещают синоптики

Днем будет тепло и солнечно. Фото: Влад КОМЯКОВ

Погода в Новосибирске на 8 апреля 2021 года порадует сибиряков теплом и солнцем. Такой прогноз на сутки дают синоптики «Западно-Сибирского УГМС».

— Ночью 8 апреля осадков не ожидается. Ветер будет дуть северо-западный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха опустится до -2...-4 градусов, в районе ОбьГЭС до -7 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +4...+6 градусов, а ветер будет дуть юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду, — говорят метеорологи.

По данным сайта «Яндекс. Погода» днем на улице будет облачно, но без осадков. Днем температура воздуха составит +2...+5 градусов. а к вечеру похолодает до 0...+2 градусов. Атмосферное давление составит 754-756 миллиметров ртутного столба.

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