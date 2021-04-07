«Мама, зачем? Мне больно!»: сибирячка дала пощечину сыну за то, что он медленно шел

Сибирячка ударила сына за то, что он медленно шел. Фото: Кадр из видео

В Новосибирске женщина на улице дала пощечину своему маленькому сыну за то, что он якобы медленно шел. О произошедшем рассказали в соцсетях очевидцы.

— Меня просто бросило в истерику от того, что я сегодня увидела! Я шла у «Золотой нивы» по делам, передо мной шли две женщины и ребенок. В один момент я слышу хлопок, поворачиваюсь, а ребенок плачет, держится за щеку и кричит: «Мама, зачем? Мне больно!» — цитирует очевидцев паблик Вконтакте «Инцидент Новосибирск». — Она ему сказала, что он заслужил, что не нужно было так медленно идти. Потом берет и тащит ребенка по лестнице вверх — он животом там всю грязь собрал. В этот момент я достала телефон и начала снимать, так ничего не докажешь без этого. Но, к сожалению, в видео попало лишь то, как ребенок плачет и как она в него еще и плюет!

Поступок женщины сибиряки осудили. В комментариях под постом многие люди написали, что ее необходимо привлечь к ответственности по закону, однако нашлись и те, кто вступился за женщину, пояснив, что это ее личное дело:

— Надо было прямо там подойти к ней и высказать все!

— Да ее родительских прав за такое нужно лишить по закону.

— Я насилие не одобряю, но мало ли что там произошло. Не стоит лезть в чужие дела, —пишут люди.

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