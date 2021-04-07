«Ударил бутылкой по голове»: под Новосибирском мужчина до смерти избил пенсионера

В селе Киевка в Новосибирской области мужчина до смерти забил пенсионера кулаками и бутылкой. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В селе Киевка в Новосибирской области мужчина до смерти забил пенсионера кулаками и бутылкой. ЧП произошло в декабре прошлого года. Сейчас 35-летнего мужчину задержали следователи — его обвиняют в убийстве по статье 105 УК РФ.

— В Татарский межрайонный следственный отдел поступило сообщение об обнаружении погибшим 65-летнего жителя села Киевка. На теле мужчины были травмы, которые говорили о криминальном характере смерти, — пояснили в СУ СКР по Новосибирской области.

Полицейские опросили знакомых погибшего, просмотрели записи с камер видеонаблюдения и выяснили, кто приходил к мужчине незадолго до его смерти.

— В ходе предварительного следствия установлено, что в ночь на 5 декабря 2020 года обвиняемый распивал алкоголь в доме у потерпевшего вместе с их общей знакомой. Далее между обвиняемым и потерпевшим завязалась ссора, в ходе которой обвиняемый сильно избил потерпевшего руками и ногами, а также ударил стеклянной бутылкой по голове и другим частям тела. От полученных травм мужчина спустя некоторое время скончался на месте происшествия, — пояснили в следственном комитете.

Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением было направлено для рассмотрения в Татарский районный суд.

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