Новосибирск стал лидером по числу реализованных проектов государственно-частного партнёрства

Старое здание кинотеатра «Космос» превратили в Центр хоккейного мастерства. Фото: Мэрия Новосибирска

Новосибирск — один из городов-лидеров по уровню развития государственно-частного партнерства и первый по числу реализованных проектов ГЧП. Об этом говорят результаты рейтинга, которые были представлены сегодня в рамках онлайн-мероприятия, организованного Национальным центром ГЧП при поддержке ВЭБ.РФ.

В ходе подготовки рейтинга среди 100 крупнейших городов России, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, эксперты Национального центра ГЧП оценивали наличие у управленческих команд городов специальных компетенций в сфере государственно-частного партнерства, опыт реализации проектов, состояние нормативно-правовой базы и условия, созданные для привлечения частных инвестиций в развитие городской инфраструктуры. Экспертную оценку прошли 189 проектов с общем объемом инвестиций 371,7 миллиардов рублей.

— Новосибирск стал вторым в рейтинге крупнейших городов России по развитию ГЧП и первым — по числу реализованных проектов. Примечательно, что один из них — по созданию плавательного бассейна — входит в число первых проектов ГЧП в спорте, реализуемых с привлечением федерального финансирования. В проекте участвуют бюджеты трех уровней — федерального, регионального и муниципального, — подчеркнул мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Напомним, этот бассейн на улице Зорге был построен в рамках концессионного соглашения между мэрией Новосибирска и инвестиционной компанией — ООО «Спортивные технологии». Проект уникален тем, что в нем участвуют смешанные бюджеты всех уровней и, конечно, частные инвестиции. Условием финансирования со стороны государства являлся срок строительства объекта — его должны были сдать в эксплуатацию позднее 31 декабря 2019 года.

— Начинали же мы с небольших проектов, прежде всего со сдачи в концессию муниципальных бань. Несколько проектов успешно реализованы — это Федоровские бани, «Сандуны Сибирь» и другие. В результате концессионного соглашения нам удалось превратить старое здание кинотеатра «Космос» в Центр хоккейного мастерства, — отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. — Конечно, особенности экономики сегодня заключаются в том, что сделать все за бюджетные средства быстро невозможно. Поэтому в значительной степени для решения насущных проблем нужно двигаться в направлении привлечения частных инвестиций в развитие города.

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