В Новосибирске кондуктор избила школьницу и выгнала ее из автобуса из-за забытой справки

В Новосибирске кондуктор избила школьницу и выгнала ее из автобуса. Фото: "ЧП Новосибирск".

Жительница Новосибирска рассказала об инциденте, который случился с ее 15-летней дочерью. По словам женщины, во вторник, 6 апреля, школьница села в 43 автобус на остановке «Оловозаводская», чтобы проехать до площади Станиславского. С собой у нее был проездной, а вот справку школьника девочка забыла дома. Из-за этого кондуктор пришла в бешенство и выгнала подростка из автобуса.

— Дочь подала проездной кондуктору, та начала в грубой форме требовать справку, на что дочь ответила что с собой ее нет. Кондуктор заорала: «выходи из автобуса». Дочь сказала, что у нее проездной, и ее не имеют права высаживать. На что кондуктор схватила мою дочь за ворот и стала выталкивать, а на последней ступеньке еще ударила пару раз рукой по голове. Дочь со слезами вышла из автобуса и позвонила мне, — написала возмущенная сибирячка в группе «ЧП Новосибирск».

Комментаторы поста возмутились поведением кондуктора. По их мнению, такие действия бесчеловечны.

— Людей, которые идут работать кондукторами надо проверять на вменяемость. В таких случаях надо вызывать полицию.

Также подписчиков группы возмутил факт, что за девочку не заступился никто из пассажиров.

— А автобус был пустой, без пассажиров, почему люди никто не заступился за ребенка, почему у людей столько равнодушия? — написали комментаторы.

Ситуацию КП — Новосибирск прокомментировал юрист Константин Зиновьев. По словам эксперта, если изложенная в соцсети история правдива, кондуктору не удастся избежать ответственности.

— Если кондуктор избила девочку, маме нужно написать заявление в полицию. Сотрудника привлекут к ответственности по статье 6.1.1. КоАП РФ «Побои». Ей грозит наложение штрафа или административный арест. Если повреждения видимые, необходимо обратиться в травмпункт и зафиксировать их. Кроме того, женщине следует обратиться с исковыми требованиями в транспортное предприятие, чтобы получить компенсацию морального вреда за нарушение прав ребенка. Также можно подать в суд на перевозчика. Кроме того, мать девочки может написать жалобу в департамент транспорта, чтобы в ведомстве провели проверку, и виновные понесли заслуженное наказание, — рассказал эксперт.

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