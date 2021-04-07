Пробки в Новосибирске на вечер 7 апреля 2021 года: на Ипподромской не проехать

Водителям придется долго стоять в пробках. Фото: Влад КОМЯКОВ

Пробки в Новосибирске на вечер 7 апреля 2021 года сковали город. Автомобилистам придется долго постоять на улице Восход, Ипподромская, Фабричная и Добролюбова. Судя по сервису «2ГИС» пробки уже достигли 6 баллов.

— Невозможно проехать по улице Крылова, Гоголя и Советская. Улица Залесская так же стоит в обе стороны, — сообщает сервис «2ГИС».

На левом берегу ситуация ни чуть не лучше. Затор образовался на проезде Энергетиков в сторону площади Энергетиков. Так же с него сложно выехать на улице Станционную и Бетонный переезд. Из-за аварии на улице Хилокская водителям придется постоять в пробке начиная с улицы Петухова и до самого Тещиного языка.

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