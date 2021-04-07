Экономист рассказал, какие продукты подорожают в ближайшее время

Экономист рассказал, какие продукты подорожают в России. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Среди россиян, которые придерживаются здорового образа жизни, растет спрос на эко-продукты. Такие товары отличаются хорошим качеством и не маленькой ценой. В ближайшее время они подорожают еще больше и станут менее доступными для массового потребления. Об этом заявил член правления Руспродсоюза Дмитрий Галаганов в беседе с NEWS.ru

Эксперт отметил, высокой стоимостью эко-продуктов пользуются производители псевдополезной еды. Они продают вредную пищу под видом натуральной и полезной. Однако, по мнению Галаганова, в скором времени такая продукция исчезнет с прилавков магазинов.

— Пока что из-за низкой стоимости будут преуспевать псевдополезные продукты, мимикрирующие под зож. Но по мере улучшения экономической ситуации доля настоящего зож-сегмента будет расти. Нормативные стандарты будут развиваться и не давать возможность ставить какие-то клейма на упаковку, которые имитируют эко-товары. Они просто будут запрещены. Мимикрировать законодательно будет сложнее, — уверен эксперт.

Сейчас для многих россиян цена - главный критерий при выборе товаров, поэтому подделки полезных продуктов столь популярны. Однако с ростом осознанности у населения, спрос на них упадет.

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