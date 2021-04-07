В Новосибирске трамвай сошел с рельсов и перекрыл улицу в Новосибирске

Трамвай перегородил часть перекрестка Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В среду, 7 апреля. в Новосибирске трамвай слетел с рельсов и заблокировал перекресток улицы Титова и Связистов.

— Вагон перегородил улицу Титова на пересечении со Связистов. Никто не пострадал. Движение крайне транспорта крайне затруднено, — написали очевидцы на странице группы новосибирской службы эвакуации «АСТ- 54». .

По данным сервиса «Яндекс.Карты». инцидент привел к сильным пробкам на улице Титова и Связистов на протяжении двух часов.

Возникли сильные пробки на соседних улицах Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Подписчики «АСТ-54» обсуждают ситуацию в комментариях:

— Теперь тут не только пробивают колеса, а еще и сходят с рельсов, — пишет автомобилист.

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