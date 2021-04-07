Эксперт рассказал, как правильно экономить при маленькой зарплате

Эксперт рассказала. как правильно экономить при маленькой зарплате. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Есть несколько эффективных способов экономии, которые помогут сохранить бюджет при маленькой зарплате. О них изданию NEWS.ru рассказала специалист по финансовой грамотности Нина Култышева.

По словам эксперта, людям с небольшой зарплатой необходимо чаще заниматься «расхламлением»: продавать ненужные игрушки, одежду, бытовую технику через сайты объявлений. А вот при покупке новых вещей следует обращать внимание на качество. Как правило, такие товары стоят дороже, но и прослужат дольше.

Для экономии электричества эксперт советует установить двухтарифные счетчики, а все энергозатратные процедуры, к примеру, машинную стирку, проводить ночью.

Тем, у кого есть проблемы с кредитами, Нина Култышева рекомендует воспользоваться рефинансированием.

— Если ставки по кредитам выше 12% годовых, необходимо посчитать рефинансирование в 4-5 других банках. И в своем банке также попросить снизить ставку. Сегодня рефинансировать можно не только ипотеку, но и потребительские кредиты и даже микрозаймы, — цитирует издание эксперта.

Кроме того, нужно помнить о налоговых вычетах. Те, кто работает официально, может вернуть 13 % за расходы на обучение, лечение, эстетическую медицину и на занятия спортом.

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