Новосибирск
Еще
Радио
Новосибирск
Еще
Радио
Новосибирск
Радио
Реклама
Сегодня:
Еще
Общество7 апреля 2021 10:12

Эксперт рассказал, как правильно экономить при маленькой зарплате

При небольшом заработке все расходы нужно планировать
Анна АЛЕКСЕЕВА
КомментироватьОставить комментарий
Эксперт рассказала. как правильно экономить при маленькой зарплате.

Эксперт рассказала. как правильно экономить при маленькой зарплате.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Есть несколько эффективных способов экономии, которые помогут сохранить бюджет при маленькой зарплате. О них изданию NEWS.ru рассказала специалист по финансовой грамотности Нина Култышева.

По словам эксперта, людям с небольшой зарплатой необходимо чаще заниматься «расхламлением»: продавать ненужные игрушки, одежду, бытовую технику через сайты объявлений. А вот при покупке новых вещей следует обращать внимание на качество. Как правило, такие товары стоят дороже, но и прослужат дольше.

Для экономии электричества эксперт советует установить двухтарифные счетчики, а все энергозатратные процедуры, к примеру, машинную стирку, проводить ночью.

Тем, у кого есть проблемы с кредитами, Нина Култышева рекомендует воспользоваться рефинансированием.

— Если ставки по кредитам выше 12% годовых, необходимо посчитать рефинансирование в 4-5 других банках. И в своем банке также попросить снизить ставку. Сегодня рефинансировать можно не только ипотеку, но и потребительские кредиты и даже микрозаймы, — цитирует издание эксперта.

Кроме того, нужно помнить о налоговых вычетах. Те, кто работает официально, может вернуть 13 % за расходы на обучение, лечение, эстетическую медицину и на занятия спортом.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.