«Это ужас»: студент снял на видел нашествие тараканов в общежитии НГТУ

После травли в комнате было нечем дышать. Фото: личный архив
Новосибирский студент Олег Рукавицын снял на видео нашествие тараканов в общежитии НГТУ и выложил ролик на YouTube.
— Когда заселяли, старшая по курсу предупредила, что тараканы во многих комнатах обитают. Нам при заселении повезло, сначала их было не так уж много. Но вскоре они обнаглели: ползут отовсюду — с потолка, из-за плинтусов, из других комнат и так далее, — рассказал КП-Новосибирск автор видео Олег.
Студент приехал учиться в Новосибирск из Вологды и не ожидал, что столкнется с нашествием насекомых. Пользователи соцсетей сейчас обсуждают ситуацию в комментариях:
— Это ужас сколько тараканов!, — возмущаются сибиряки.
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