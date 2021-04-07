«Это ужас»: студент снял на видел нашествие тараканов в общежитии НГТУ

После травли в комнате было нечем дышать. Фото: личный архив

Новосибирский студент Олег Рукавицын снял на видео нашествие тараканов в общежитии НГТУ и выложил ролик на YouTube.

— Когда заселяли, старшая по курсу предупредила, что тараканы во многих комнатах обитают. Нам при заселении повезло, сначала их было не так уж много. Но вскоре они обнаглели: ползут отовсюду — с потолка, из-за плинтусов, из других комнат и так далее, — рассказал КП-Новосибирск автор видео Олег.

Студент приехал учиться в Новосибирск из Вологды и не ожидал, что столкнется с нашествием насекомых. Пользователи соцсетей сейчас обсуждают ситуацию в комментариях:

— Это ужас сколько тараканов!, — возмущаются сибиряки.

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