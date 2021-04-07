В Новосибирске от коронавируса умер 42-летний мужчина. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За сутки в Новосибирской области еще 4 пациента умерли от коронавируса. Об этом рассказали в оперштабе областного правительства.

— Скончались еще четыре пациента. Среди них — 42-летний мужчина. Также умерли три женщины в возрасте: 59 лет, 81 года, 85 лет. Всего в регионе от коронавируса скончались 1 662 человека, — говорится в официальном сообщении.

На сегодняшний день 57 зараженных COVID-19 находятся в тяжелом состоянии в реанимации. Из них 17 человек не могут самостоятельно дышать и подключены к ИВЛ.

Всего за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 82 жителей Новосибирской области. С начала пандемии болезнь выявили у 39 328 человек, среди них 2313 детей. Из хороших новостей: побороть недуг смогли 36 554 пациента.

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