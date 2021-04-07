Сибирячка, торгующая парфюмом, дала взятку полицейскому

Предпринимательницу задержали с поличным при передаче взятки. Фото: Влад КОМЯКОВ

Сотрудники отдела по экономическим преступлениям МВД по Новосибирской области в рамках операции «Контрафакт» выявили сибирячку, которая незаконно торговала духами. По закону оперативники должны были привлечь предпринимательницу к ответственности и изъять товар. Женщина предложила стражам правопорядка закрыть глаза на преступление за небольшое вознаграждение.

— 1 апреля нарушительница, находясь в офисном помещении по улице Никитина 107/а передала сотруднику полиции денежные средства в размере 23000 рублей в виде взятки, за заведомо незаконное бездействие. Женщину поймали с поличным, — сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах региона.

Сейчас в отношении коммерсантки Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье «Взятка за заведомо незаконное действие». Сибирячка полностью признала свою вину. В отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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