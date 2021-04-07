К концу недели в Новосибирске прочистят ливневки

К концу недели все коллекторы будут готовы к паводку. Фото: предоставлено мэрией г. Новосибирска.

В круглосуточном режиме работают ремонтно-восстановительные звенья и ситуационный центр, который ежедневно принимает заявки о подтоплениях, связанных с функционированием ливневок. На улично-дорожной сети Новосибирска определено 17 зон, подверженных подтоплению. Среди них — площадь Труда, площадь Энергетиков, пересечение улиц Гоголя и Советской. Они находятся под постоянным контролем, их осматривает дежурная бригада.

— Сейчас ведется активная работа по подготовке городских коммуникаций к прохождению паводка, в частности — идет расконсервация и очистка от песка и мусора ливневой канализации. Ставлю задачу завершить эту работу в течение недели, чтобы дождеприемники и ливневка работали на 100 процентов, — сообщил мэр Анатолий Локоть. — В этом году — впервые с момента запуска в эксплуатацию — чистят трубопровод на левом берегу, в районе ул. Широкой. По данным специалистов, труба диаметром 1,5 метра забита почти на 90 процентов. Также нужно приводить в порядок коллектор речки Ельцовки под ул. Нарымской.

Общая протяженность коллекторов в городе оценивается в 700 км, постепенно они переходят в ведение службы эксплуатации инженерных сооружений. По словам Александра Мысика, на кадастровый учет к настоящему моменту поставлено 324 км ливневок, еще около 50 км находятся в стадии оформления. Завершить эту работу планируется к 2022 году.

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