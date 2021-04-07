Новосибирец нашел в такси 200 тысяч рублей: деньги вернули владельцу

Мужчина отдал деньги в офис такси, чтобы они помогли найти владельца.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Неожиданный «подарок» обнаружил на заднем сидении пассажир такси в Новосибирске.Когда сибиряк сел в машину, то обнаружил на полу конверт, где лежали документы и деньги — 200 тысяч рублей. Честный пассажир не стал брать найденное себе, а отдал все водителю.
— Водитель принес в офис таксопарка деньги и документы. Попросил найти хозяев, потому что не помнил, во время какой поездки и кто из пассажиров забыл вещи. Тот оставленный пакет и нашел другой пассажир на заднем сидении, — рассказала радио «Комсомольская правда» — Новосибирск новосибирец Виктор.
По словам мужчины, хозяин крупной суммы нашелся. Он уже забрал деньги из офиса и даже отблагодарил водителя — отдал ему 5 тысяч рублей.
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