Под Новосибирском автобус сбил 41-летнего мужчину

Автобус сбил пешехода под Новосибирском. Фото: ГИБДД по НСО.

ДТП произошло в Ордынском районе Новосибирской области. Здесь, 6 апреля, в селе Красный Яр, водитель автобуса «ПАЗ» сбил пешехода, который шел по дороге. Подробности рассказали в ГИБДД по Новосибирской области.

— 62-летний мужчина, управляя автобусом ПАЗ, двигался по трассе Н-2215 и напротив дома № 57 в селе Красный Яр наехал на пешехода, который шел в попутном направлении, — уточнили в ведомстве.

В результате аварии пострадал 41 — летний пешеход. Мужчину доставили в больницу с различными травмами.

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