В Новосибирске нога трехлетней девочки застряла в горячей батарее: вызволяли ее спасатели

В Новосибирске ребенок застрял ногой в батарее. Фото: служба спасения МАСС.

В Ленинском районе Новосибирска трехлетней девочке понадобилась помощь спасателей: играя, малышка просунула ногу между трубами отопления и застряла. Мама не смогла освободить ребенка и обратилась в службу МАСС.

— Вызов поступил вечером, 6 апреля, на улицу Забалуева. По адресу оперативно выехал экипаж. Пока спасатели ехали на место происшествия, маме ребенка посоветовали намочить тряпку и попытаться проложить ее между ногой и горячей трубой. В квартире спасатели с помощью монтировки отжали трубу, после чего аккуратно достали ножку ребенка из труб отопления, — рассказали в службе спасения МАСС.

К счастью, малышка не обожглась: помощь медиков ей не потребовалась. На освобождение девочки ушло 25 минут.

В службе МАСС напомнили, в случае экстренных ситуаций нужно звонить по телефонам: 112, (383) 231-06-49.

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