Умерла Ирина Брега — декан стоматологического факультета НГМУ

После тяжелой болезни умерла декан стоматологического факультета НГМУ Ирина Брега. Фото: Ассоциация врачей Новосибирской области.

В Новосибирске умерла Ирина Брега — декан стоматологического факультета Новосибирского медицинского университета, заведующая кафедрой хирургической стоматологии и практикующий врач. Женщина скончалась 3 апреля после тяжелой болезни. Об этом сообщили в Ассоциации врачей Новосибирской области.

— Она всю свою жизнь посвятила образовательной деятельности, возглавляла профсоюзный комитет факультета. В 2018 году ей присвоили почетное звание Стоматологической Ассоциации России «Заслуженный стоматолог». Ее уход из жизни — огромная утрата для всех нас, — говорится в официальном сообщении.

В Ассоциации также выразили искренние соболезнования родным, близким и коллегам врача.

Прощание с Ириной Николаевной состоится в среду, 7 апреля, в похоронном доме «ИМИ» на улице Кропоткина, 112. Церемония начнется в два часа дня.

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