Пробки в Новосибирске на утро 7 апреля 2021 года: сложно проехать по улице Троллейной

Уровень пробок в Новосибирске достиг 8 баллов.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Пробки в Новосибирске на утро 7 апреля 2021 года: из-за ДТП затор образовался на улице Троллейной. Также затруднено движение по улице Титова. Об этом сообщает «2ГИС».
Кроме того, пробки образовались на улицах Немировича-Данченко и Станиславского. Сложно проехать про проспекту Карла Маркса и на площади Лыщинского. Также заторы образовались по улицам Станционная и Ватутина.
На правом берегу в пробке стоит улица Большевистская: здесь затруднено движение в сторону Речного вокзала. Сложно проехать по улицам Гурьевская, Кирова и Бориса Богаткова. Также затор наблюдается на улице Лескова.
По информации «2ГИС», уровень пробок в Новосибирске достиг 8 баллов.
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