В центре Новосибирска провалился асфальт: в яму чуть не упала машина

В центре Новосибирска провалился асфальт. Фото: "АСТ-54"
В центре Новосибирска провалился асфальт. Образовавшуюся на проезжей части огромную яму засняли и выложили в сеть сибиряки.
— Около дома №53 на улице Писарева открылся настоящий «портал». И, судя по фотографиям людей, сделанным в разное время, он успел расшириться, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54», где и были опубликованы фото провалившегося асфальта. — В яму уже едва не угодил седан Toyota Corolla.
В яму чуть было не угодила иномарка. Фото: "АСТ-54"
В комментариях под постом многие сибиряки написали о том, что на этом участке дороги проблемы с асфальтом наблюдались и раньше:
— На этой дороге такое каждый год.
— У нас асфальт полностью менять нужно, и ливневки новые делать.
— Всегда боялась в такую яму угодить, — пишут люди.
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