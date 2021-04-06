В центре Новосибирска провалился асфальт: в яму чуть не упала машина

В центре Новосибирска провалился асфальт. Фото: "АСТ-54"

В центре Новосибирска провалился асфальт. Образовавшуюся на проезжей части огромную яму засняли и выложили в сеть сибиряки.

— Около дома №53 на улице Писарева открылся настоящий «портал». И, судя по фотографиям людей, сделанным в разное время, он успел расшириться, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54», где и были опубликованы фото провалившегося асфальта. — В яму уже едва не угодил седан Toyota Corolla.

В яму чуть было не угодила иномарка. Фото: "АСТ-54"

В комментариях под постом многие сибиряки написали о том, что на этом участке дороги проблемы с асфальтом наблюдались и раньше:

— На этой дороге такое каждый год.

— У нас асфальт полностью менять нужно, и ливневки новые делать.

— Всегда боялась в такую яму угодить, — пишут люди.

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