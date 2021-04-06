«Она мне чуть ноги не отдавила!»: сибирячка едва не наехала на мужчину на машине, а потом пригрозила ему полицией

В Новосибирске женщина чуть было не отдавила мужчине ноги на машине. Фото: Кадр из видео

В Новосибирске женщина чуть было не отдавила мужчине ноги на машине. А когда сибиряк начал возмущаться, пригрозила ему полицией. Произошел инцидент в Калининском районе города, утром 5 апреля.

— Все случилось на остановке «Свечникова». Я стоял там, никого не трогал — сейчас у меня есть проблемы со спиной, из-за которых хожу на костылях, поэтому стараюсь передвигаться осторожно и лишний раз не травмироваться. Вообще не остановках парковаться нельзя, но, тем не менее, там есть карман, куда люди часто ставят машины. И в этот раз какая-то женщина начала заезжать туда: когда она пыталась встать на место, сдавая назад, едва не отдавила мне ноги, колеса буквально в нескольких сантиметрах были. Я, чтобы ей как-то просигналить, что она сейчас вот-вот на человека наедет, постучал костылем по крылу машины. А она высочила оттуда, начала на меня кричать, стала угрожать полицией, материть меня, — рассказал КП-Новосибирск Максим Пеньков. — Я, конечно, тоже хорош — зря я ей отвечать начал и вообще ввязался в этот скандал. В итоге она зашла в ларек на остановке, а потом просто уехала. Я уже конец нашей ссоры успел заснять на видео. Просто не понимаю, как себя люди могут так нагло вести?

Приезда полиции, которую якобы вызвала сибирячка, мужчина так и не дождался. А в ГУ МВД по Новосибирской области КП-Новосибирск пояснили, что такого вызова сегодня утром в полицию вообще не поступало.

О произошедшем сибиряк рассказал также и в социальных сетях. В комментариях под постом сибиряки активно обсуждают случившееся:

— Женщина, конечно, не права была. Но и оператор хорош!

— Женщина тут конкретно нарушила ПДД.

— Непонятно, откуда в людях столько негатива? — пишут люди.

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