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Общество7 апреля 2021 3:00

Погода в Новосибирске на 7 апреля 2021 года: солнечный день порадует сибиряков

Рассказываем, какой будет погода в Новосибирске на 7 апреля 2021 года
Анна ПАШАГИНААнна ПАШАГИНА
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Весь день на улице будет плюсовая температура.

Весь день на улице будет плюсовая температура.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Новосибирске на 7 апреля 2021 года обещает быть ветреной. Об этом сообщают метеорологи «Западно-Сибирского УГМС».

— Ночью, 7 апреля, осадков не ожидается. Ветер будет дуть юго-западный от 6 до 11 метров в секунду. Температура воздуха опустится до -2...-4 градусов. Днем на улице потеплеет до +5...+7 градусов, — обещают синоптики.

По данным сайта «Яндекс. Погода» день будет солнечным и теплым. Столбики термометров покажут +3+6 градусов, а к вечеру опустятся -1...+1 градуса. Атмосферное давленое составит 755-756 миллиметров ртутного столба.

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