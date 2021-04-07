Погода в Новосибирске на 7 апреля 2021 года: солнечный день порадует сибиряков

Весь день на улице будет плюсовая температура. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Новосибирске на 7 апреля 2021 года обещает быть ветреной. Об этом сообщают метеорологи «Западно-Сибирского УГМС».

— Ночью, 7 апреля, осадков не ожидается. Ветер будет дуть юго-западный от 6 до 11 метров в секунду. Температура воздуха опустится до -2...-4 градусов. Днем на улице потеплеет до +5...+7 градусов, — обещают синоптики.

По данным сайта «Яндекс. Погода» день будет солнечным и теплым. Столбики термометров покажут +3+6 градусов, а к вечеру опустятся -1...+1 градуса. Атмосферное давленое составит 755-756 миллиметров ртутного столба.

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