Погода в Новосибирске на лето 2021 года: синоптики порадовали прогнозом

Жара и солнечные дни ожидают сибиряков в течение всего лета.
Фото: Влад КОМЯКОВ
Погода в Новосибирске на лето 2021 года порадует сибиряков: такой прогноз озвучил Александр Люцигер, начальник Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
— В июне среднемесячная температура воздуха будет в норме, количество осадков так же не превысит допустимой отметки. В июле ситуация будет аналогичной, — уточнил Александр Люцигер. — В августе предполагаемая среднемесячная температура так же будет в пределах допустимого. Месячное количество осадков не превысит нужных норм. Избыток ожидается только к западу Новосибирской области.
Примерно такой же прогноз и у «Яндекс. Погоды»: по данным портала, лето выдастся жарким и почти без осадков. Средняя температура днем будет плюс 18 - плюс 23 градуса, ночью - плюс 14 - плюс 20 градусов.
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